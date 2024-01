Amazon vuole rendere Alexa a pagamento: Alexa Plus debutta già nel 2024?

L’intelligenza artificiale rappresenta la prossima grande novità per il comparto tecnologico e le società si stanno muovendo per renderla una nuova fonte d’introiti. Secondo quanto riferito dal Business Insider, Amazon avrebbe in programma di lanciare un programma di abbonamento per Alexa.

Chiamato “Alexa Plus”, potrebbe arrivare già il 30 Giugno 2024 ed a quanto pare sarebbe già in fase di test con migliaia di clienti. A quanto pare, però, tali prove non starebbero procedendo come previsto.

I dipendenti Amazon citati nel rapporto infatti affermano che questa “nuova” Alexa” è efficace nelle conversazioni ma fornirebbe risposte estremamente lunghe e spesso imprecise, ed avrebbe anche quelle che sono definite “allucinazioni”, che sono molto comuni nell’intelligenza artificiale. Questi, ed altri problemi, starebbero spingendo i dipendenti Amazon a fare pressioni affinchè la società ritardi il lancio di Alexa Plus, in quanto convinti che i clienti non siano disposti a pagare per un servizio di tale qualità.

Il fatto che Amazon voglia monetizzare con Alexa, però, non rappresenta una sorpresa e probabilmente anche altre compagnie del settore faranno lo stesso a stretto giro. La stessa Samsung, nelle note presenti sulla pagina web relativa aGalaxy AI, spiega che le funzionalità d’IA saranno gratuite fino al 31 Dicembre 2025, e non specifica cosa avverrà dopo tale data.