Amazon vuole diventare il TikTok dell'e-commerce: la novità che sorprenderà tutti

TikTok sta diventando la piattaforma di intrattenimento più amata dai giovani e più odiata dalle piattaforme rivali, tra cui quelle offerte da Meta, ovvero Facebook e Instagram. Attenzione però ad Amazon che, a quanto pare, sta testando un feed di video chiamato Inspire per pubblicizzare i prodotti venduti.

Secondo un recente report del Wall Street Journal, questa funzionalità inedita è da tempo disponibile ai dipendenti di Amazon per una fase di test interni, e il funzionamento è molto semplice: tramite un widget presente nella schermata iniziale dell’app per smartphone è possibile accedere a una carrellata di immagini fisse e video concepita con l’intento di aggiungere elementi visivi al catalogo.

Questo feed “in stile TikTok” per tutti gli articoli in vendita sulla piattaforma di e-commerce più utilizzata al mondo potrebbe arrivare sull’app di Amazon nei prossimi mesi, ma potrebbe anche non uscire affatto dalla lunga fase di prova. Insomma, è ancora nel limbo dello sviluppo interno. Un portavoce di Amazon, alla richiesta di commenti da parte del media outlet statunitense, ha risposto che “[l’azienda] sta testando costantemente nuove funzionalità per aiutare a rendere la vita dei clienti un po' più facile”, senza lasciare spazio ad altri commenti più utili alla comprensione della feature.

