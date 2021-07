Amazon vuole usare dei radar per monitorare il nostro sonno tramite dispositivi Echo

Dopo il lancio della skill Vino Perfetto per Alexa, Amazon sta lavorando su una nuova tecnologia molto importante per i prodotti della linea Echo, ovvero un radar che potrebbe essere usato per il monitoraggio del sonno, gesture e altro ancora. Anzi, questo nuovo sistema è già apparso nei primi documenti ufficiali.

Come ripreso da Bloomberg e altri siti statunitensi, i tecnici del colosso dell’e-commerce vorrebbero aprire la strada a questa potenziale rivoluzione per dispositivi Echo. Se attualmente questi ultimi riescono a monitorare le persone durante le videochiamate grazie alla videocamera incorporata, questo nuovo sistema radar permetterebbe di sbloccare molte più funzionalità interessanti e particolarmente utili.

La richiesta di Amazon inviata alla Federal Communications Commission (FCC) statunitense descrive anche i potenziali vantaggi della medesima tecnologia: “Catturando il movimento in uno spazio tridimensionale, un sensore radar può acquisire dati in un modo che consente il controllo del dispositivo touchless. Di conseguenza, gli utenti possono interagire con un dispositivo e controllarne le funzionalità attraverso semplici gesti e movimenti. Facilitare il controllo dei dispositivi touchless potrebbe avere un impatto sociale sostanziale migliorando notevolmente l'accessibilità dei dispositivi di tutti i giorni”. Ovviamente, a beneficiarne maggiormente sarebbero le persone con disabilità, dato che un ambiente casalingo potenziato da prodotti IoT offre loro un supporto notevole garantendogli una relativa autonomia.

Per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, Amazon sostiene quanto segue: “I sensori radar verrebbero utilizzati anche per il monitoraggio del sonno senza contatto, consentendo agli utenti di stimare la qualità del sonno in base ai movimenti. […] L'uso di sensori radar nel monitoraggio del sonno potrebbe migliorare la consapevolezza e la gestione della salute del sonno, che a sua volta potrebbe produrre significativi benefici”. Non si parla, però, di dettagli maggiormente specifici riguardo tale tecnologia, se non per la voce “dispositivi non mobili”, lasciando dunque pensare che si tratterà proprio di un nuovo dispositivo Echo ad hoc.

Se lato privacy le preoccupazioni certamente non mancano, ci sono già dei precedenti che lasciano ben sperare alla compagnia di Seattle: i Google Nest Hub di seconda generazione, infatti, hanno un sensore radar chiamato Soli che monitora modelli di sonno e dati come la frequenza respiratoria. Una volta appoggiato il dispositivo sul comodino, lo smart display può monitorare il sonno e offrire una valutazione complessiva della sua qualità.

Nel mentre, Amazon ha rimosso Choetech dallo store, continuando così la “pulizia” dei brand che si affidavano alle recensioni false per aumentare le vendite.