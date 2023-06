Amazon vuole far consegnare i pacchi anche da edicolanti, baristi e fiorai

Secondo quanto riportato da Axios, Amazon sarebbe in procinto di lanciare negli Stati Uniti un nuovo progetto per consentire le consegne dei pacchi da parte di edicolanti, fattorini del bar o fiorai.

Il progetto si chiama Amazon Hub Delibery, che a quanto pare dovrebbe coprire 23 stati americani. Obiettivo è velocizzare le consegne soprattutto nei piccoli paesi e nelle aree meno densamente popolate, dove i corrieri potrebbero non passare tutti i giorni.

Il giornale riferisce che Amazon dovrebbe iniziare a reclutare le piccole imprese in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Florida, Iowa, Indiana, Illinois, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, North Dakota, New Jersey, New York, Ohio, Dakota del Sud e Washington, e l’iniziativa è sicuramente importante in quanto potrebbe fare da laboratorio per quanto potrebbe accadere anche in Europa ed Italia successivamente.

Il vicepresidente di Amazon Last Mile Delivery and Technology, Beryl Tomay, ha affermato che il nuovo programma contribuirà a creare “opportunità per i partner di consegna interessati a far crescere le loro attività”, ed ha osservato che l’iniziativa è stata lanciata in India per la prima volta nel 2015 sotto il nome “I Have Space”.

Il funzionamento sostanzialmente sarà molto semplice: i magazzini Amazon degli stati in questione useranno i vettori esistenti per trasportare i pacchi agli hub sul territorio (ovvero i piccoli negozi) che dal loro canto potranno guadagnare 2,50 Dollari a recapito per ciascun pacco consegnato a casa del cliente. Entro fine 2023 Amazon punta a raggiungere almeno 2500 piccoli vettori, e non è chiaro se abbia intenzione di estendere il progetto anche altrove.

Di recente, Amazon ha annunciato di aver stanziato 100 milioni per l’IA.