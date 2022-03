Amazon Warehouse rilancia lo sconto del 30% su tantissimi prodotti

Amazon torna oggi alla carica con lo sconto del 30% su alcuni prodotti Amazon Warehouse, vale a dire l'usato garantito di Amazon che beneficia di tutti i vantaggi classici. Ad essere protagonisti troviamo anche diversi dispositivi d'elettronica.

La ricerca può essere effettuata direttamente attraverso il campo presente nella pagina Amazon Warehouse dedicata: vale la pena sottolineare che è necessario cliccare sul pulsante "Nuovo & Usato" alla destra nella singola pagina dei dispositivi e quindi selezionare quello in cui è presente l'indicazione "Risparmia il 20% al check-out".

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, che abbiamo scattato per un'Amazfit Band 5, al 20% di sconto se ne aggiunge un ulteriore 10% che fa calare ancora di più il prezzo.

I prodotti sono davvero tanti e come sempre in questi casi consigliamo di fiondarvi immediatamente in quanto la disponibilità non è molto ampia. Il nostro consiglio, comunque, è di cercare direttamente il dispositivo o prodotto a cui siete interessati per scoprire immediatamente se rientra nella promozione o no.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma in casi come questo a fare la differenza è la disponibilità dei singoli dispositivi che, però, è indicata direttamente nelle pagine dedicate per evitare di ritrovarsi di fronte spiacevoli sorprese o di vedersi sfumare davanti il dispositivo desiderato.