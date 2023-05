Amazon Warehouse diventa Seconda Mano: come accedere alla sezione

Amazon Warehouse cambia nome. Con una mail inviata agli abbonati al servizio Prime, il gigante di Seattle ha comunicato che il servizio che permette di ottenere prodotti resi di qualità a prezzi scontati da ora sarà noto come “Amazon Seconda Mano”.

“Abbiamo però notato che il nostro nome non era molto chiaro. Diamo ascolto ai nostri clienti, e vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a chi acquista nel nostro negozio. Per questo, siamo lieti di annunciare che da ora in poi Amazon Warehouse cambierà nome e diventerà Amazon Seconda mano” si legge nella mail dove viene evidenziato come per i clienti non cambi nulla, così come non cambiano le condizioni di vendita.

Amazon Seconda Mano infatti continuerà ad offrire sconti su prodotti usati e con confezione aperta ed i clienti continueranno a beneficiare dello stesso prodotto di reso, garanzia legale, benefici Prime e supporto.



Non cambiano nemmeno le etichette per identificare lo stato dei prodotti venduti su Amazon Seconda Mano. Si tratta di una scelta che per certi versi è controversa, in quanto il nome "Amazon Warehouse" era ormai entrato nella collettività.

È possibile accedere ad Amazon Seconda Mano attraverso la pagina dedicata. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.