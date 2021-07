Amazon Warehouse torna alla carica con il 30% di sconto fino al 29 Luglio

Amazon Warehouse torna nuovamente alla carica ed ha annunciato che dalla mezzaotte di domani, 23 Luglio 2021, fino alle 23:59 del 29 Luglio 2021, sarà possibile godere di una nuova iniziativa promozionale che permette di ottenere il 30% di sconto su un'ampia gamma di prodotti Warehouse.

Tutto ciò che dovrete fare sarà collegarvi alla pagina Amazon Warehouse e scorrere la lista dei prodotti disponibili a prezzo ridotto. Lo sconto del 30% verrà applicato direttamente nel carrello poco prima del check out.

I prodotti Warehouse di Amazon sono usati, di seconda mano o con confezione aperta ma mantengono tutti i vantaggi tipici del Prime su assistenza, diritto di reso e spedizioni.

Nella pagina informativa dei prodotti Warehouse, Amazon osserva che "tutti i prodotti vengono sottoposti a controlli di qualità da parte nostra prima di essere messi in vendita. Testiamo accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche di ogni articolo e gli attribuiamo una condizione specifica prima di venderlo. Controlliamo anche che ai nostri prodotti non manchi nessun accessorio e che le confezioni non siano danneggiate. In base al controllo qualità, a ogni articolo è assegnata una delle quattro valutazioni, che descrivono le sue condizioni generali: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”".

Ovviamente nei prossimi giorni vi terremo aggiornati con le migliori promozioni di questa nuova offerta.