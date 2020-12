Amazon Warehouse: torna lo sconto del 20% su una selezione di articoli

Amazon rilancia a sorpresa un'interessante promozione sui prodotti ricondizionati, che era stata già proposta durante il Prime Day ed il Black Friday ed aveva attirato le attenzioni di molti. Fino al 15 Dicembre 2020 sarà possibile godere di uno sconto del 20% su una selezione di articoli.

Basta collegarsi alla pagina dedicata per scorrere tutte le promozioni. Amazon sottolinea che lo sconto del 20% verrà applicato direttamente nel carrello sul prezzo visualizzato nella lista. Qui troviamo cuffie da gaming, orologi, e tanto altro.

Ricordiamo, per coloro che non hanno mai acquistato un prodotto Warehouse di Amazon, che la condizione può essere identificata in quattro classi: nuovo, come nuovo, ottime condizioni e condizioni accettbili.

"Come Nuovo" indica un prodotto in ottimo stato ma che non può essere classificato come perfetto. E' il caso dei prodotti restituiti o con confezioni aperte.

L'etichetta "Nuovo" viene applicata ai prodotti la cui confezione non è stata aperta ma che nonostante ciò risulta danneggiata.

"Ottime condizioni" invece identifica i prodotti che funzionano perfettamente ma hanno difetti estetici, come quelli legati all'usura. E' possibile che manchino anche accessori poco importanti.

"Condizioni Accettabili", infine, è un'etichetta che viene usata per i prodotti che funzionano correttamente, hanno difetti estetici e mancano di accessori.

I prodotti Warehouse possono essere ovviamente sostituiti secondo le condizioni classiche di Amazon.