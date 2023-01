Amazon Warehouse, torna lo sconto extra del 20% su migliaia di prodotti a Gennaio 2023

A partire da oggi, 25 Gennaio 2023, torna lo sconto extra del 20% su migliaia di prodotti Amazon Warehouse, che sarà disponibile fino al 12 Febbraio 2023 ed abbraccia tantissime categorie, incluse quelle legate al mondo tech.

Ciò che bisogna fare è aggiungere uno dei prodotti presenti nella pagina Amazon Warehouse al carrello. Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il sistema provvederà a stornare il 20% in automatico: assicuratevi che ciò avvenga in quanto su alcuni device potrebbe non essere compatibile.

Per chi non lo conoscesse, Amazon Warehouse è il programma di Amazon che permette di godere di offerte su prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta. Questi mantengono tutti i vantaggi riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di recesso. Nella scheda prodotto è anche presente la valutazione che permette di capire le condizioni, di seguito la documentazione ufficiale:

Usato - Come nuovo : l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori.

Usato - Ottime condizioni : l'articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l'imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Usato - Buone condizioni : un articolo in buone condizioni mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le funzionalità sono integre. L'imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L'articolo può riportare difetti estetici superficiali, come piccoli graffi. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Usato - Condizioni accettabili: l'articolo può presentare chiari segni di usura, ma conserva le sue principali funzionalità. L'imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. L'articolo può riportare difetti estetici superficiali o mostrare segni di un precedente utilizzo, quali graffi, ammaccature e segni di usura su angoli e bordi. Potrebbero mancare alcuni accessori importanti, componenti o pezzi di ricambio e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Chiaramente, vengono garantiti tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.