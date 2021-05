Amazon: weekend di offerte sui monitor da gaming di Acer

Mentre Trony lancia il nuovo volantino, anche Amazon rinnova le proprie promozioni ed in questo weekend propone una serie di offerte molto interessanti sui monitor da gaming a marchio Acer. Nello specifico, sono due i modelli in conto, da 27 e 37 pollici. Vediamo di cosa si tratta.

Offerte monitor da gaming Acer su Amazon

Acer Nitro QG271bii Monitor Gaming FreeSync da 27", Display Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI 1.4, VGA, Lum 300 cd/m2, ZeroFrame, Cavi VGA, HDMI Inclusi, Nero: 150,90 Euro (179,90 Euro)

Monitor Gaming FreeSync da 27", Display Full HD, 75 Hz, 1 ms, 16:9, HDMI 1.4, VGA, Lum 300 cd/m2, ZeroFrame, Cavi VGA, HDMI Inclusi, Nero: 150,90 Euro (179,90 Euro) Predator X38P Monitor Gaming G-SYNC 37,5", Display IPS QHD UltraWide, 144 Hz, 1 ms, 21:9, HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.0, Lum 450 cd/m2, Audio Out, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 1759,90 Euro (2199 Euro)

Come segnalato in altre circostanze, la consegna viene garantita a stretto giro di orologio e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste dalla policy interna.

Sul modello Predator, però, la disponibilità viene garantita solo per poche unità e nella scheda tecnica non è presente alcune indicazione in merito al possibile arrivo di nuove scorte. Come sempre in queste circostanze, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti di uno dei due monitor.