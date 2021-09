Amazon, il weekend porta sconti su un TV ed un monitor da gaming LG

Anche in questo fine settimana, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, quest'oggi segnaliamo due sconti degni di nota su un TV ed un monitor LG, rispettivamente NanoCell da 50 pollici ed UltraGear da Gaming.

Sconti Amazon del 12 Settembre 2021

LG NanoCell 50NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50” 2021 con Processore 4K α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro (949 Euro)

Su entrambi i prodotti, è possibile godere non solo dello sconto ma anche della possibilità di effettuare il pagamento ia rate secondo l'opzione proposta da Amazon. Sul TV, infatti, viene proposta l'opzione per pagare in 12 rate mensili Amazon da 54,09 Euro, mentre sul TV le rate sono cinque e da 59,98 Euro.

La consegna senza costi aggiuntivi è comunque garantita entro mercoledì 15 Settembre se si ordina entro 3 ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offete.