Amazon questo weekend propone 3 TV Sony Bravia 4K DVB-T2 al prezzo più basso di sempre

La giornata di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, ha visto il lancio su Amazon di una interessante serie di promozioni. Nel pomeriggio abbiamo visto diversi auricolari e smartphone OPPO al prezzo più basso di sempre, ma a raggiungere il minimo storico sono anche 3 smart TV Sony Bravia DVB-T2 in offerta fino a lunedì 31 gennaio 2022.

Sconti Amazon su smart TV Sony

Sony BRAVIA KD-43X80JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro

Sony BRAVIA KD-50X80JP - Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro

Sony BRAVIA KD-55X80JP - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 749 Euro

Avrete certamente notato che si tratta dello stesso televisore Sony ma dalle dimensioni differenti: si parte dai 43 pollici di diagonale e si arriva a 55 pollici. Per essere esatti, poi, l’unico TV il cui sconto è stato introdotto esattamente nella giornata odierna è il Sony Bravia da 43 pollici. Ciononostante, tutti e tre i modelli sono proposti al prezzo più basso di sempre.

In tutti i casi sarà Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, e offrirà la soluzione di pagamento in 12 rate mensili Tasso Zero. In caso di interesse, potrete anche optare per l’acquisto dell’estensione della garanzia al TV. Infine, notiamo che l’unico TV la cui scadenza è già definita è proprio il Sony Bravia da 43 pollici.

