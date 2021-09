Amazon, weekend di sconti fino al 28% su 3 Chromebook ASUS

Oltre alle promozioni su TV e monitor da gaming LG su Amazon, il colosso statunitense dell’e-commerce ora guidato da Andy Jassy propone anche offerte interessanti su 3 Chromebook ASUS, con tagli fino al 28% rispetto al prezzo di listino. Vediamo ogni dettaglio dei dispositivi interessati.

Sconti Amazon su Chromebook ASUS

ASUS Chromebook CX1100CNA-GJ0036 , Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 199 Euro

, Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Argento: 199 Euro Asus Chromebook C223 Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 199 Euro

Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio: 199 Euro Asus Chromebook C204MA#B08CKXWLP6 Notebook con Monitor 11.6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N4020, 4GB LPDDR4, 64GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio Scuro: 209 Euro

Tutti questi Chromebook firmati ASUS sono venduti e spediti da Amazon, godono della consegna senza costi aggiuntivi per utenti Prime e non manca pure il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o, in alternativa per il primo modello citato, anche il piano mensile della stessa Amazon. Come per altri computer portatili, si segnala la possibilità di aggiungere protezione ulteriore su danni e furto, oppure servizi extra come antivirus Norton e Adobe Creative Cloud.

Tra le altre offerte Amazon del weekend abbiamo anche segnalato sconti su iPhone 12 Pro e Apple Watch Series 6.