Amazon, weekend di sconti sui prodotti Apple: interessati iPhone, Mac ed Apple Watch

Mentre Trony lancia gli Sconti Spaziali, Amazon dedica un weekend di promozioni ai prodotti Apple, con una serie di promozioni molto interessanti su iPhone, Apple Watch ed iMac. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito le promozioni:

Apple iPhone 13 mini (128 GB) - verde: 790,20 Euro (839 Euro)

- verde: 790,20 Euro (839 Euro) 2021 Apple iMac (24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) - Verde: 1228,58 Euro (1499 Euro)

(24", Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) - Verde: 1228,58 Euro (1499 Euro) Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 380 Euro (439 Euro)

Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio - Regular: 380 Euro (439 Euro) 2021 Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso - Regular: 299 Euro (339 Euro)

Su alcuni prodotti, ovviamente, la consegna non è garantita a stretto giro di orologio ma solo in 1-2 mesi. Tuttavia, è possibile comunque bloccare tali prezzi per poterli portare a casa ad un costo davvero molto interessante.

E' possibile anche scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che tramite Cofidis alle condizioni descritte. Ovviamente tutti i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.