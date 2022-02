Amazon: weekend di sconti su SSD, microSD ed hub USB-C

Nel giorno in cui Trony lancia il nuovo volantino, Amazon rilancia le proprie promozioni con una serie di sconti molto interessanti su SSD per PC, ma anche microSD ed hub USB-C 8in1. Le promozioni sono davvero molto interessanti, ma vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i prodotti che possono essere acquistati a prezzi ridotti:

Samsung 980 PRO 1TB interno M.2 PCIe NVMe SSD 2280 Retail MZ-V8P1T0BW: 159,99 Euro (189,99 Euro)

interno M.2 PCIe NVMe SSD 2280 Retail MZ-V8P1T0BW: 159,99 Euro (189,99 Euro) Hub USB C 8IN1, Adattatore con Porta USB C Thunderbolt 3, RJ45 Ethernet, USB 3.0, USB 2.0, 4K HDMI, 100W PD, SD/TF, Type C Hub per laptop Windows Type-C: 25,99 Euro(34,99 Euro)

Adattatore con Porta USB C Thunderbolt 3, RJ45 Ethernet, USB 3.0, USB 2.0, 4K HDMI, 100W PD, SD/TF, Type C Hub per laptop Windows Type-C: 25,99 Euro(34,99 Euro) Kingston Canvas Select Plus SDCS2/64GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 64 GB: 7,99 Euro (9,99 Euro)

Le offerte saranno disponibili per i prossimi giorni: per accedere allo sconto sull’hub USB-C, è necessario spuntare la casella “sconto del 20%”, altrimenti il prezzo sarà significativamente più alto rispetto a quello mostrato nella scheda. In questo caso, inoltre, la promozione è a tempo e scadrà tra 15 ore dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Sulle altre offerte invece non è presente alcuna informazione circa la scadenza, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse onde evitare possibili brutte sorprese.