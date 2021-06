Amazon: weekend di sconti su TV LG OLED da 55' ed SSD esterni

Nel giorno in cui Trony lancia il nuovo volantino, Amazon rinnova le promozioni ed in questo weekend propone delle offerte molto interessanti su alcuni SSD esterni e su un TV LG OLED da 55 pollici. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti weekend di Amazon

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1188 Euro (1599 Euro)

WD Blue 3D NAND SATA SSD Unità allo Stato Solido Interna 2.5", 500 GB: 58 Euro (59,80 Euro)

Unità allo Stato Solido Interna 2.5", 500 GB: 58 Euro (59,80 Euro) SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB: 190,99 Euro (233,99 Euro)

Sul TV la consegna viene garantita, ovviamente senza costi aggiuntivi, entro mercoledì 16 Giugno per coloro che effettuano l'ordine entro 18 ore e 54 minuti, mentre l'SSD Western Digital arriva a casa entro martedì 15 Giugno se si completa l'ordinein 2 ore e 10 minuti. Interessante anche notare che l'SSD SanDisk Extreme Pro può essere pagato anche in 12 rate mensili Amazon da 15,92 Euro al mese a costo zero.

Amazon come sempre non ha diffuso alcuna informazione in merito alla data di scadenza delle offerte.