Amazon, weekend di sconti su TV, monitor da gaming ed iPhone 12

Non ci sono solo le offerte Amazon sugli smartphone Xiaomi in questo weekend di Luglio 2021. La catena di distribuzione, infatti, in giornata odierna propone una ricca selezione di prodotti d'elettronica ed informatica a prezzo ridotto. Vediamo di cosa si tratta.

Sconti Amazon del weekend

Apple iPhone 12 (64GB) - verde: 769 Euro (939 Euro)

Samsung TV AU7190 Smart TV 50" , Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 459 Euro (599 Euro)

Acer Nitro KG272Sbmiipfx Monitor Gaming PC 27", Display IPS Full HD 165 Hz Overclocking, 2 ms, FreeSync Premium, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso: 189,90 Euro (249,90 Euro)

Sull'iPhone 12 da 64 gigabyte, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 153,80 Euro per 5 mesi, e la consegna viene garantita senza costi aggiuntivi entro giovedì 15 Luglio 2021. È inoltre anche possibile aggiungere accessori extra come le AirPods Pro, il lightning dock, il portafoglio MagSafe in pelle e la custodia.

Per quanto riguarda il TV Samsung da 50 pollici, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è prevista per il 14 Luglio 2021, un giorno prima rispetto al monitor da gaming Acer Nitro che per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 44 minuti arriva a casa martedì.