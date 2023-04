Amazon, weekend di sconto sulle RAM Corsair: 52% in meno sul kit da 64 GB

Dopo aver visto gli SSD Samsung e Crucial scontati su Amazon, è ora il turno delle memorie RAM. Proprio in queste ore, infatti, sono in corso degli interessanti sconti sulle memorie RAM di Corsair, sempre sull'ecommerce di Jeff Bezos. Vediamo insieme le offerte più interessanti.

Lo sconto più consistente di tutti è quello sulle memorie Corsair Vengeance DDR5 da 64 GB a 5.200 MHz, vendute in due banchi da 32 GB di RAM ciascuno. Il prezzo scontato per il pacchetto da due banchi da 32 GB l'uno e di colore nero è di 218,99 Euro: parliamo del 52% in meno del prezzo di listino, fissato a 455,00 Euro. Per i due banchi di colore bianco invece dovrete spendere un po' di più, visto che essi si trovano in vendita a 247,82 Euro.

Se 64 GB di RAM vi sembrano troppi, in offerta abbiamo anche le Corsair Vengeance DDR5 da 32 GB a 6.000 MHz, proposte anche in questo caso in un pacchetto composto da due banchi diversi, questa volta ovviamente da 16 GB l'uno. Metà la memoria, metà lo sconto rispetto al modello da 64 GB: il prezzo di vendita del prodotto è infatti di 132,99 Euro, il 25% in meno del MSRP, fissato invece a 177,28 Euro.

Ribasso del tutto analogo anche per le Corsair Vengeance RGB DDR5 da 32 GB, sempre a 6.000 MHz, offerte in promozione a 146,99 Euro, il 26% in meno del prezzo di listino, pari a 199,88 Euro. Il leggero sovrapprezzo rispetto all'offerta segnalata poche righe fa dipende chiaramente dalla presenza della striscia RGB sul lato superiore delle memorie.

Infine, vi segnaliamo, ad un prezzo veramente entry-level, le Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 a 3.600 MHz, di colore nero. Stiamo parlando di memorie DDR4 (e non DDR5, fate attenzione!), vendute in un pacchetto composto da due banchi da 8 GB ciascuno. Non si tratta certo delle migliori RAM in circolazione, ma se volete costruire una nuova build e non volete spendere troppo, potete portarvi a casa un buon prodotto a 49,99 Euro, il 29% in meno del prezzo di listino.