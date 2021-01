Amazon, Xiaomi Redmi Note 9 Pro in sconto solo per cinque giorni

Gli sconti sulle TV LG 4K da 55 e 65 pollici che hanno raggiunto il minimo storico non sono gli unici interessanti della giornata odierna sul sito di e-commerce più usato al mondo, Amazon. Passando al mondo degli smartphone, infatti, da oggi e solamente per cinque giorni potrete trovare in offerta il modello Xiaomi Redmi Note 9 PRO.

Il modello da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, infatti, lo potete trovare in tutte le colorazioni disponibili (Interstellar Grey, Glacier White e Tropical Green) a 229,90 Euro anziché 269,90 Euro, per un risparmio del 15%. Non si tocca il minimo storico registrato a oggi, ovvero circa 200 euro, ma risulta comunque una cifra allettante considerato il dispositivo. Il resto delle specifiche tecniche vede sotto la scocca il chip Qualcomm Snapdragon 720G con GPU Adreno 618, batteria da 5020 mAh, ed esternamente un display da 6.67 pollici e quattro fotocamere posteriori di cui la principale da 64 megapixel.

Per quanto concerne il pagamento e la spedizione, Xiaomi Redmi Note 9 PRO è acquistabile in 5 comode rate mensili di Amazon o anche secondo il piano CreditLine di Cofidis, e dispone della consegna gratuita se siete clienti Amazon Prime. In caso di acquisto nella serata odierna, dunque, il colosso di Jeff Bezos garantisce l’arrivo dello smartphone a casa vostra nella giornata di domani.

E a proposito di Xiaomi, la società ha confermato l’arrivo sul mercato del prossimo smartphone top di gamma Redmi K40, ma si parla già della possibile assenza del caricabatterie nella confezione.