Amazzonia, Bolsonaro: 'è dei brasiliani, non patrimonio dell'umanità'

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, continua a far discutere. E dopo l'audio shock emerso nel weekend, sono arrivate delle dichiarazioni pubbliche dall'Assemblea Generale dell'Onu che hanno provocato non poco fermento tra gli osservatori, in quanto riguardanti la situazione in Amazzonia che in estate è stata falcidiata dagli incendi.

Bolsonaro, parlando con i giornalisti al termine del summit sul clima, ha affermato che "è sbagliato affermare che l'Amazzonia fa parte del patrimonio dell'umanità", in quanto secondo lo stesso apparterrebbe ai brasiliani. Il Presidente della nazione sudamericana ha anche accusato vari paesi di avere un atteggiamento coloniale nei confronti del Brasile, un chiaro riferimento allo screzio nemmeno tanto nascosto avuto con Macron ad Agosto.

"La regione amazzonica rimane ancora virtualmente intatta, il che dimostra che siamo uno dei paesi che più protegge l'ambiente" ha continuato Bolsonaro, secondo cui "durante questa stagione la siccità favorisce incidenti spontanei, e sappiamo che tutti i paesi hanno problemi. Gli attacchi sensazionalistici che abbiamo sofferto da grand parte dei media internazionali non hanno fatto altro che risvegliare il nostro sentimento patriottico".

Il politico ha anche attaccato scienziati, smentito le foto satellitari e le ONG che da sempre si occupano dell'ambiente.

Ad Agosto Bolsonaro aveva rifiutato gli aiuti del G7 che aveva stanziato 20 milioni di Dollari per la lotta ai roghi.