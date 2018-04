Ambi Climate: l'aria condizionata con IA contro il caldo

Finalmente ci stiamo per lasciare alle spalle un lungo inverno freddo e in giro di poco tempo cominceremo a fare i conti con l’aumento delle temperature e alla rapida rincorsa per proteggerci da un caldo sempre più tropicale...

Allora meglio farsi trovare pronti quando ciò avverrà, dotandosi di Ambi Climate il nuovo dispositivo di climatizzazione aggiuntivo che funziona con l’unico scopo di creare le migliori condizioni ambientali per un comfort completamente personalizzato con un risparmio energetico medio del 30%.

Ambi Climate: come funziona

Diversi fattori possono influenzare il nostro benessere come la temperatura, l’umidità, la luce solare o il nostro metabolismo. Ambi Climate è un piccolo dispositivo di climatizzazione aggiuntivo che rivoluziona l’uso dell’aria condizionata. Dotato di tre sensori che rileva i dati riguardanti questi fattori all’interno della casa per poi combinarli con le informazioni relative all’orario della giornata e le condizioni metereologiche. Grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, Ambi Climate raccoglie tutti i dati per costruire il miglior sistema per raggiungere un livello di comfort ambientale personalizzato a seconda delle necessità e del livello di benessere percepite dall’utente.

Compatibile con oltre 50 marchi e 1.200 modelli di climatizzatori con controllo remoto, il dispositivo supporta Amazon Alexa in modo nativo, ha l’integrazione IFTTT e si gestisce attraverso un’applicazione dedicata (iOS e Android) che dialoga e monitora direttamente il sistema di aria condizionata, sempre e ovunque, apprendendo i feedback e le abitudini dell’utente. Attraverso la Modalità Comfort basta comunicare all’app se si ha caldo o freddo o ci si trova in una situazione confortevole, in questo modo il motore dell’Intelligenza Artificiale apprenderà l'impatto sull’utente dei diversi fattori e, al variare di questi, regolerà in automatico il climatizzatore, creando nel tempo un vero e proprio Profilo del Comfort Personale.

Il climatizzatore potrà anche essere gestito in Modalità Fuori Casa per l’ottimizzazione dei parametri anche nei casi di lunghe assenze dalla propria abitazione. A breve sarà disponibile anche Geolocalizzazione Multiutente, una funzione intelligente di geolocalizzazione che consente accendere l’aria condizionata in modo automatico una volta entrati in casa e di spegnerla quando l’ultima persona della famiglia esce. Prezzo al pubblico: euro 149,00.