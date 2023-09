Ambientalisti e indigeni protestano contro il nuovo enorme giacimento di litio

Sotto un antico supervulcano negli Stati Uniti si nasconde il più grande giacimento di litio del Pianeta, che potrebbe rappresentare un autentico tesoro. Tuttavia, non tutti sono favorevoli al suo sfruttamento.

Si stima che dai 20 ai 40 milioni di tonnellate di litio siano contenute all’interno della caldera del vulcano McDermitt, una depressione simile a un calderone che si è formata dopo che il vulcano ha eruttato ed è collassato su sé stesso. Se la stima fosse corretta, la caldera McDermitt sarebbe il più grande deposito di litio al mondo, superando le saline della Bolivia.

Tuttavia, molti sono preoccupati per i rischi legati all’estrazione del litio dalla caldera. La Lithium Americas Corporation vorrebbe trasformare la montagna in una miniera a cielo aperto con un’estensione prevista di 72 chilometri quadrati.

Il progetto è stato fortemente contestato da alcuni ambientalisti e dalle popolazioni indigene locali, che sostengono che la miniera trasformerà la loro amata terra in un distretto minerario industrializzato.

Il litio, insieme al cobalto, è uno degli ingredienti fondamentali per la produzione di batterie ricaricabili come quelle delle auto elettriche, degli smartphone e dei laptop. Sarà quindi una risorsa preziosa per il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili. Secondo alcune stime, infatti, la domanda globale di batterie al litio potrebbe quintuplicare entro il 2030.