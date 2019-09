Ambiente, l'annuncio di Conte: 'neutralità delle emissioni in Italia entro 2050'

Negli ultimi giorni il dibattito intorno alla questione climatica è nuovamente finito sulle prime pagine di tutti i giornali, complice anche la conferenza dell'Onu e l'appello di Greta Thunberg. Anche l'Italia è pronta a fare la sua parte e come a più riprese affermato dal Premier Conte, intende avere una posizione di rilievo.

All'ONU, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato che "grazie alla leadership del segretario generale, oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente ed il futuro del nostro pianeta".

Secondo Conte "il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito", ed è necessario "agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali della nostra umanità".

Nel corso del Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro, il Premier ha anche osservato che "l'Italia continuerà a rispettare l'accordo di Parigi come un processo necessario ed irreversibile, perseguendo la sua completa implementazione". L'Esecutivo infatti è pronto a finalizzare una strategia green che porti alla neutralità di emissioni entro il 2050 in Italia.

Conte già nelle ore precedenti al Summit aveva confermato la volontà dell'Italia di assumere la leadership nel così detto "New Green Deal".

A conferma delle preoccupazioni di Greta è arrivato ieri anche il nuovo rapporto dell'Onu sulle temperature registrate negli ultimi 5 anni.