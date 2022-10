Nell'ambra di 35 milioni di anni fa è stato scoperto un gruppo di insetti sconosciuto

Nell'ambra baltica dell'Eocene i ricercatori, utilizzando la microtomografia (Micro-CT), sono riusciti a confermare l'esistenza del genere Calliarcys, che rappresenta una rara opportunità per saperne di più sugli efemerotteri, ovvero un ordine di insetti che difficilmente viene trovato all'interno documentazione fossile di roccia sedimentaria.

Dobbiamo ringraziare proprio l'ambra, che ci mostra un vero e proprio scenario della vita - almeno quando parliamo di insetti - che un tempo esisteva sulla Terra. I campioni recuperati da quei siti appartengono principalmente alle sottofamiglie Leptophlebiinae e Atalophlebiinae, ma ora possiamo aggiungere un nuovo genere al mix: Calliarcys (non sarebbe la prima volta).

Gli addetti ai lavori sono stati in grado di produrre un'immagine 3D dell'insetto utilizzando raggi X che catturavano anche le strutture più piccole della creature con dettagli fino a 0,5 micrometri. Il prossimo passo è adesso quello di confrontarlo con le specie esistenti di effimere e condurre studi molecolari per posizionarlo correttamente all'interno dell'albero evolutivo (a proposito, ecco l'albero evolutivo più completo mai fatto).

"In breve, tutto è iniziato con la scoperta di un bellissimo insetto conservato nell'ambra, che ha attirato l'attenzione degli occhi esperti di uno scienziato", ha dichiarato il professor Javier Alba-Tercedor , coautore dello studio. "Alla fine ha richiesto l'entusiastica collaborazione e il lavoro investigativo di cinque scienziati con sede in centri di ricerca dislocati in quattro paesi, che solo alla fine sono stati finalmente in grado di nominare e descrivere un insetto rimasto rinchiuso in una goccia d'ambra per milioni di anni."