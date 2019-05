Trovato nell'ambra un millepiedi sconosciuto di 99 milioni di anni

Circa 99 milioni di anni fa, insieme ai dinosauri, nelle zone del sud-est asiatico scorrazzava questo antico millepiedi. Purtroppo per l'animale (ma per fortuna per noi), quest'ultimo è caduto in una pozza di linfa, che ha mantenuto l'animale perfettamente intatto.

Il fossile trovato è di una femmina da una grandezza insolita, solo 8.2 millimetri, conservato in modo eccellente. Gli scienziati, oltre a catalogare l'animale come una specie precedentemente sconosciuta, lo hanno catalogato come sottosistema sconosciuto, creando un nuovo ramo nell'albero genealogico dei millepiedi.

Grazie a delle scansioni di tomografia a raggi X microscopiche (micro-CT), gli scienziati sono stati in grado di ricostruire un modello 3D dell'animale. Dove si è poi scoperto che l'animale era una femmina già sviluppata, e con 35 anelli corporei.

Si stimano che esistano oltre 80.000 specie di millepiedi nel mondo, ma si conoscono solamente 11.000 specie. Sui millepiedi preistorici è tutta un'altra storia, visto che esistono solo una manciata di esperti in tutto il mondo, ha detto l'autore dello studio Pavel Stoev, professore di zoologia al National Museum of Natural History, in Bulgaria.

"Prima del nostro studio, c'erano solo quattro specie di millepiedi descritte dall'ambra birmana, che è nota per essere tra i più antichi e ricchi depositi di ambra della fauna del Cretaceo", ha detto Stoev. I ricercatori hanno chiamato questo nuovo sottordine con il nome di Burmanopetalidea, mentre il millepiedi Burmanopetalum inexpectatum.

A parte le dimensioni ridotte, il millepiedi differiva dagli altri gruppi dei Callipodida per la crescita differente dei peli, per la forma del suo segmento posteriore unico, e per il numero degli occhi: solamente cinque, invece delle trenta unità ottiche che caratterizzano la specie.