AMC, il cinema si paga tramite Bitcoin o altre criptovalute: in arrivo Dogecoin

In seguito all'annuncio del dividendo in Bitcoin per i residenti di Miami (sì, si tratta proprio di Bitcoin, anche se si sfrutta il rendimento dei MiamiCoin, questione un po' "intricata" ma interessante), torniamo ad approfondire su queste pagine il mondo delle criptovalute. Il motivo è da ricercarsi in una decisione non di poco conto di AMC.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e The Verge, AMC Theatres, nota catena americana di cinema, consente ora alle persone di acquistare i biglietti online mediante Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. Ad annunciarlo è stato il CEO di AMC Adam Aron tramite un apposito tweet.

Tra l'altro, nel breve "reveal" viene fatto anche un chiaro riferimento ai Dogecoin, che rappresentano la prossima criptovaluta che Aron e soci intendono "supportare" dal punto di vista dei pagamenti per l'ingresso al cinema. Insomma, probabilmente non saranno in pochi coloro che "esulteranno" per quest'ultima novità: ricordiamo che anche Elon Musk ha sostenuto i Dogecoin a più riprese.

Non a caso, proprio il riferimento finale a quest'ultima criptovaluta sembra essere quello che ha scatenato di più i meme provenienti dalla community. In ogni caso, è bene notare che si fa riferimento a pagamenti online per il momento, ma sicuramente la scelta di AMC risulta interessante per il mondo crypto.