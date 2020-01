AMD, il 2020 parte alla grande: le azioni superano il record del 2000

Si apre subito con un record il 2020 di AMD. Le azioni della società infatti nella giornata di ieri hanno riportato un aumento del 7,4%, raggiungendo il massimo storico degli ultimi 20 anni.

Il valore delle azioni della società di Santa Clara ha superato il precedente record di 48,50 Dollari a titolo, raggiunto il 5 Giugno 2000, e si è attestato a 49,25 Dollari prima di calare leggermente. Al termine delle contrattazioni il titolo ha chiuso a 49,10 Dollari, comunque in aumento del 7% rispetto alla chiusura del giorno precedente.

AMD continua quindi il trend positivo iniziato nel 2019, nel corso del quale le azioni sono cresciute del 150%, il che ha consentito alla società di raggiungere una capitalizzazione di 54,68 miliardi di Dollari.

Varie società di analisi hanno aumentato e confermato il rating per AMD, tra cui Rossenblatt che ha consigliato di acquistare i titoli anche in vista del lancio delle console di nuova generazione. Hans Mosesmann in una nota diffusa martedì ha ritenuto l'acquisto dei titoli AMD la scelta migliore, citando "l'importanza secolare" dei propri prodotti nei mercati delle CPU e GPU.

Non poteva partire meglio quindi il 2020 della società diretta da Lisa Su, che nei passati mesi ha spiegato che l'intenzione è di presentare nuove architetture di calcolo ogni 12-18 mesi.