AMD: il 2021 è stato un anno da record, nonostante la crisi dei semiconduttori

Nonostante il controverso lancio della AMD Radeon RX 6500XT, pare che la Advanced Micro Device, meglio nota agli amanti della tecnologia come AMD, abbia fatto registrare un 2021 impressionante in termini finanziari, superando ampiamente i guadagni del 2020 nonostante l'imperversare della crisi dei semiconduttori.

Ciò è quanto emerge dai risultati finanziari del 2021 pubblicati da AMD nelle scorse ore, appena prima della chiusura della borsa americana. I risultati riguardano sia il quarto trimestre del 2021 che l'intero anno fiscale 2021, e rivelano che i ricavi annuali di AMD sono aumentati del 68% rispetto a quelli fatti registrare nel 2020, e che è stato in particolare l'ultimo trimestre dell'anno a far registrare i miglioramenti più sostenuti.

A trainare la crescita è stato il settore Corporate Computing, ovvero quello del management di grandi quantità di dati tramite data center e server, dove ormai AMD domina incontrastata, visto che i prossimi chip Xeon di Intel usciranno solo a fine 2022.

In termini numerici, comunque, nel 2021 AMD ha fatto registrare ricavi per 16 miliardi di Dollari, il 68% in più dell'anno precedente, quando le rendite erano state di "soli" 9,8 miliardi di Dollari. Già nel 2020, tuttavia, la crescita dell'azienda era stata pari al 45% in più dell'anno precedente. Insomma, pare che AMD stia vivendo un periodo estremamente fortunato, almeno dal punto di vista economico.

AMD ha anche spiegato che il grosso dei suoi guadagni proviene da tre segmenti della produzione aziendale, ovvero quello dei chip industriali, quello dei semi-custom e quello dei sistemi embedded, che all'atto pratico sono rispettivamente i chip per il cloud e per i data center, le CPU e le GPU standalone e i chip progettati, per esempio, per le principali console per il gaming.

L'azienda, infatti, ha spiegato che i motivi dei risultati fiscali estremamente positivi di questo anno fiscale sono da ricondursi alla domanda da record delle nuove console, che ha superato quella delle precedenti generazioni, ed alla disponibilità dei processori EPYC di terza generazione, oltre che alla presentazione dei chip EPYC di quarta generazione, come le CPU Bergamo e Genoa.