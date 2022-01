AMD: '4 GB di VRAM non bastano per i gamer', ma annuncia una GPU con 4 GB di VRAM

Durante la promozione della scheda grafica AMD Radeon RX 5500 XT, nel 2019, AMD si era fatta portavoce dello slogan secondo cui "4 GB di RAM non bastano per un gamer": all'epoca si trattava di una critica alle proposte entry-level di NVIDIA, che non avevano ancora fatto il "salto" agli 8 GB di VRAM.

La mossa di AMD era una trovata di marketing per spingere il modello della RX 5500 XT da 8 GB, uno dei primi modelli di GPU veramente entry-level (con un costo iniziale di soli 199 Dollari) dotati di 8 GB di RAM, cercando di sottrarre quote di mercato a NVIDIA. Ora, però, pare che la strategia di marketing dell'azienda le si sia rivoltata contro.

Due anni dopo la presentazione della RX 5500 XT, nel corso dell'operazione di refresh delle GPU Radeon RX 6000, AMD ha annunciato la Radeon RX 6500 XT, successore della RX 5500 XT, che a breve arriverà nei negozi. Purtroppo, però, la scheda grafica soffre di un problema: la sua VRAM è infatti di "soli" 4 GB, lo stesso taglio che AMD deprecava nelle sue campagne pubblicitarie del 2019.

Poiché internet ha una memoria molto lunga, diversi siti web e youtuber hanno schernito AMD per la sua infelice scelta di marketing del 2019, che ora sembra rivolgersi contro all'azienda stessa. Probabilmente è per questo stesso motivo che AMD ha rimosso ogni riferimento allo slogan incriminato dalla pagina del marketing della RX 5500 XT a poche ore dal lancio della RX 6500 XT: quest'ultimo, però, è stato "salvato" da uno screenshot effettuato dal portale WCCFTech e che potete vedere in calce a questa notizia.

Ad ogni modo, la AMD Radeon 6500 XT rimane una scheda grafica controversa, con delle recensioni decisamente ambigue o del tutto negative. Per esempio, Hardware Unboxed la definisce la "peggior GPU" in commercio, mentre Gamer Nexus spiega che la GPU è "peggiore di una scheda grafica del 2016".