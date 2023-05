AMD potrebbe abbandonare TSMC, prime sirene dalla Corea del Sud

Se la strategia di dual-sourcing emersa in queste ore potrebbe portare Qualcomm a far produrre lo Snapdragon 8 Gen4 sia a TSMC che Samsung, anche AMD sarebbe alla ricerca di una soluzione al paventato raggiungimento del limite di produzione del chipmaker taiwanese.

La risposta, anche in questo caso, porterebbe in Corea del Sud, per un sodalizio storico tra Samsung e AMD che si consumerebbe ad appena una generazione di distanza dalle RTX Serie 30 di NVIDIA, anch'esse prodotte dallo stesso brand.

A suggerirlo sono alcuni indizi, ma anche le parole dell'insider OreXda, secondo cui "AMD ha firmato per utilizzare il nodo Samsung a 4nm". Chiaramente, questa mossa porterebbe una notevole spinta per il settore, togliendo però una grossa fetta di lavoro a TSMC.

Proprio il colosso di Taiwan sarebbe tra le ragioni di questa mossa, poiché già da tempo starebbe lavorando al limite delle sue possibilità, tanto da aver portato, secondo alcune voci, a un posticipo per alcuni chip Phoenix di AMD. Sarebbe proprio questa la causa ultima del nuovo accordo, accanto a un'ondata di fiducia nei confronti di Samsung e della sua tecnologia.

Nel frattempo, iniziano a circolare anche i primi rumor sul promettente chip Exynos per Galaxy S24 che, a quanto pare, potrebbe giocarsela persino con l'M2 di Apple.