AMD potrebbe acquisire Xilinx: pronto accordo da 30 miliardi di dollari

L’acquisizione del colosso britannico ARM da parte di NVIDIA per 40 miliardi di dollari potrebbe non essere l’unico grande accordo del mondo tech del 2020: secondo il Wall Street Journal, infatti, pure la rivale AMD sarebbe intenzionata ad acquisire un produttore di semiconduttori, nello specifico Xilinx, per cifre da capogiro.

Per il giornale statunitense le due aziende sarebbero addirittura già a uno stadio avanzato delle negoziazioni, con la possibilità di concludere l’accordo la prossima settimana per un totale di 30 miliardi di dollari. Xilinx potrebbe rivelarsi un’acquisizione molto utile per AMD, dato che si occupa della produzione di chip programmabili per reti wireless.

Entrare in questo settore significherebbe per l’azienda di Lisa Su mettere un piede nella sfera delle telecomunicazioni lottando per l’espansione della copertura della rete 5G di nuova generazione. Non solo, ma permetterebbe ad AMD di competere contro Intel nella sfera di data center, intelligenza artificiale e networking, ampliando ulteriormente le possibilità della compagnia: a garantire un possibile vantaggio potrebbero essere i semiconduttori FPGA in cui Xilinx è specializzata, usati praticamente in ogni settore (aerospaziale, finanziario, automobilistico, telecomunicazioni e altro ancora) poiché altamente personalizzabili.

Ma a controbattere a questi rumor sarebbero altri analisti di CNBC, Citi Group e Wedbush, i quali avrebbero affermato che non esisterebbero legami sufficientemente approfonditi tra AMD e Xilinx e, per questo motivo, l’accordo potrebbe non andare in porto. Nello specifico, Matt Bryson di Wedbush ritiene che AMD non abbia carenze tecnologiche che l'accordo potrebbe colmare; o ancora, Jim Cramer della CNBC e Christopher Danely di Citi ritengono che sia improbabile che la direzione di Xilinx sia disposta a far passare l'acquisizione.

Intanto AMD ha presentato ufficialmente i processori Ryzen 5000 con architettura Zen 3, svelando anche una piccola anteprima delle GPU RDNA2 attese per un altro evento a fine ottobre.