AMD aggiorna i driver Adrenalin per le GPU Radeon: finalmente Spider-Man!

Nel grande giorno in cui Marvel's Spider-Man Remastered per PC si è reso disponibile al grande pubblico, torniamo a parlare del titolo di Nixxes Software ed edito da Insomniac in maniera indiretta, per via del rilascio del driver AMD con supporto ufficiale.

Con il rollout della build 22.8.1 del Software Adrenalin di AMD per schede Radeon, infatti, arriva il supporto per Marvel's Spider-Man Remastered, Thymesia e nuove funzionalità per Halo Infinite (Radeon Boost con Variable Rate Shading attivo).

In attesa della data di lancio delle Radeon 7000, questa versione del software del team rosso è compatibile con:

Radeon RX 6900/6800/6700/6600/6500/6400

Radeon RX 5700/5600/5500/5300

Radeon VII

Radeon RX Vega

Radeon Pro Duo

Radeon RX 500 / Radeon 500X

Radeon RX 400

Per quanto riguarda il settore mobile, invece, la compatibilità dell'aggiornamento è stata assicurata per:

Radeon RX 6800M

Radeon RX 6700M

Radeon RX 6600M

Radeon RX 6500M

Radeon RX 6300M

Radeon RX 5700M/5600M/5500M/5300M

Radeon 600

Per saperne di più sul porting dell'apprezzato titolo di Insomniac, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra dettagliata prova tecnica di Marvel's Spider-Man Remastered per PC e Steam Deck, una prova generalmente positiva ma che prima del lancio ha lasciato qualche riserva, soprattutto sulla sponda rossa del supporto hardware al Ray Tracing, con la presenza di artefatti macroscopici e un calo particolarmente importante del framerate anche con FSR 2.0 attivo su qualunque preset qualitativo.