AMD aggiorna i driver: arrivano Auto Overclocking, Windows 11 e Deathloop con FSR

Il costante lavoro di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per migliorare l'esperienza utente tramite i driver proprietari è uno degli elementi cardine della filosofia AMD e solo di recente abbiamo scoperto una sorpresa inaspettata del software Adrenalin.

Oggi il team red ha rilasciato una nuovissima build del Radeon Software, che arriva così alla versione 21.9.1 e che introduce tantissime novità, a partire dal supporto ai titoli più attesi del momento:

Deathloop - con preannunciato supporto FSR

- con preannunciato supporto FSR Call of Duty Vanguard Open Beta

Smart Access Memory per schede video Radeon RX 5000

A proposito di FidelityFX Super Resolution, l'innovativa metodologia di upsampling open source sviluppata da AMD ha recentemente allargato la già incredibilmente ricca lista di titoli che la supportano. Nonostante il rilascio sia avvenuto solo pochi mesi fa, infatti, i titoli che la supportano sono attualmente 27 e le più recenti implementazioni sono:

A Chinese Ghost Story

Arcadegeddon

Black Desert

Chernobylite

Dota 2

Edge of Eternity

Elite Dangerous: Odyssey

Marvel’s Avengers

Myst

Necromunda: Hired Gun

NiShuiHan

Resident Evil Village

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

A questi titoli, presto andranno anche ad aggiungersi la nuova IP di Arkane, World War Z: Aftermath, JX3, F1 2021 e No Man's Sky, recentemente aggiornato con l'ultima espansione gratuita Frontiers.

Le novità dei driver Adrenalin non si fermano ai nuovi giochi, ma introducono anche il supporto a Windows 11 e alla modalità Auto Overclocking per schede video RX Serie 6000 e Serie 5000.



Per aggiornare i propri driver AMD, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale del supporto.