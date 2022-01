AMD aggiorna GPU Radeon RX 6000 con RX 6500 XT, serie S e serie M: quante novità!

Nel contesto dell’evento odierno AMD tenutosi al CES 2022, seppur in modalità esclusivamente virtuale a causa del forfeit dell’azienda a fine dicembre, Lisa Su e colleghi hanno svelato nuove GPU desktop e laptop della serie Radeon RX 6000: oltre alla inedita RX 6500 XT a 6 nanometri, ci sono anche le serie RX 6000M e RX 6000S.

Il cuore della presentazione è chiaramente la scheda grafica AMD Radeon RX 6500 XT con die Navi 24 XT, la più piccola della gamma RDNA 2 con 64 Stream Processor per Compute Unit, ovverosia un totale di 1024 core. Il clock sarà pari a 2610 MHz base e 2815 MHz Boost, per 5,7 TFLOP e larghezza di banda pari a 144 GB/s: a oggi risulta essere, dunque, la GPU RDNA 2 dalla frequenza più alta sul mercato. Essa approderà sul mercato con 4 GB di memoria GDDR6 e TDP di 107W.

Sin dal lancio, che avverrà con il supporto dei principali produttori partner, la AMD Radeon RX 6500 XT partirà dal prezzo di listino di 199 Dollari e sarà proposta soprattutto a tutti coloro che vorranno godersi titoli AAA in 1080p senza problemi.

Altra scheda grafica inedita entry-level è AMD Radeon RX 6400 basata su Navi 24, dotata di 4 GB di memoria GDDR6, clock attorno ai 2,5 GHz, larghezza di banda standard pari a 112 GB/s e TDP di 53 W. La differenza chiave rispetto al modello precedentemente citato è l’assenza di varianti personalizzate, ergo la disponibilità sarà esclusivamente nel contesto del portale ufficiale AMD. Il prezzo resterà sempre inferiore ai 200 Dollari per soddisfare la domanda dei gamer non disposti ad acquistare varianti più performanti, specialmente alla luce del continuo aumento dei prezzi.

Lato Mobility, AMD ha svelato oggi i modelli Radeon RX 6850M XT e Radeon RX 6650M XT di punta per laptop. La prima sarà l’ammiraglia per eccellenza con GPU Navi 22 a 7 nm, dotata di 40 CU e clock in-game pari a massimo 2463 MHz, 12 GB di memoria GDDR6 su interfaccia bus a 192 bit e larghezza di banda totale di 432 GB/s, il tutto per un TGP di 165-175W.

Radeon RX 6650M XT con GPU Navi 23 a 7 nanometri si presenta invece con 32 CU o 2048 Stream Processor, clock fino a 2162 MHz, 8 GB di memoria GDDR6 su bus a 128 bit per un totale di 256 GB/s di larghezza di banda e TGP di 120W. Non mancherà poi una variante base Radeon RX 6650M con 28 CU, clock a 2222 MHz e medesima configurazione di memoria della versione XT.

AMD però non si è affatto fermata qui: alla gamma entry-level per laptop si aggiungono le Radeon RX 6500M e 6300M. Entrambe sono dotate di una GPU Navi 24 da 6 nanometri con memoria GDDR6 per una larghezza di banda di 288 GB/s, ma cambiano i dettagli restanti: la RX 6500M avrà 18 Compute Unit con clock fino a 2191 MHz per TGP di 50 Watt, mentre la RX 6300M si ferma a 12 CU con clock a 1512 MHz e TGP di 25W.

Focus particolare è stato posto poi alla tecnologia Radeon Super Resolution che, come svelato da Videocardz a fine dicembre, lavorerà a livello hardware sulla scheda video AMD Radeon con architettura RDNA o RDNA2 in dotazione ai vari computer per garantire un aumento importante di FPS su qualsiasi titolo, rendendolo giocabile anche su piattaforme meno performanti. Ciò approderà con i futuri driver Adrenaline nel primo trimestre del 2022.