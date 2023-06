AMD AM4 vive ancora: in arrivo un Ryzen 5 5600X con 3D V-Cache?

Dopo la recensione del Ryzen 7 5800X3D, pensavamo di essere ormai giunti sul serio ai titoli di coda con il vecchio socket AM4, ma a quanto pare AMD potrebbe avere ancora qualche cartuccia da sparare.

A quanto pare, infatti, potrebbe esserci la possibilità di vedere sugli scaffali un nuovo processore, proprio con tecnologia 3D V-Cache: stiamo parlando del Ryzen 5 5600X3D, che di fatto diventerebbe l'opzione più economica sulla piazza con questo tipo di soluzione.

Di base dovrebbe rimanere un 5600X, con 6 Core e 12 Thread, mentre la cache L3 dovrebbe essere di 96 MB, come per il 5800X3D.

Le frequenze dovrebbero essere di 3.3 GHz di base e 4.4 GHz in boost, ma ciò che conterà veramente sarà il prezzo.

Non sappiamo ancora se questa CPU raggiungerà davvero il mercato, ma un leak fotografico sembrerebbe confermarne perlomeno l'esistenza. Tuttavia, a decretarne il successo o il fallimento, come sempre, sarà il prezzo, soprattutto alla luce del prezzo del suo fratello maggiore, il 5800X3D, stabilmente al di sotto dei 300 euro anche in Italia.

Se dovesse raggiungere il mercato, quindi, dovrà farlo a un prezzo di gran lunga inferiore per poterne giustificare la preferenza. Come sempre, staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che sono già arrivate le prime conferme sui Ryzen 8000, primi processori basati su architettura Zen5.