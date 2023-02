AMD ammette di aver spedito meno schede video: ecco quando migliorerà

Il team rosso ha ammesso di aver accusato un calo nelle spedizioni di schede video e processori nel corso dell'ultimo periodo e in effetti, già il solo fatto che alcuni partner storici non abbiano lanciato delle Radeon 7900, poteva suonare come un campanello d'allarme.

In particolare, è stata la stessa D.ssa Lisa Su ad ammettere questo trend "negativo" per l'azienda, spiegando che "il primo trimestre toccheremo il fondo nel mercato PC [...] e sperimenteremo una crescita nel secondo trimestre per poi aumentare nella seconda metà dell'anno. In termini di spedizioni, penso che abbiamo spedito meno del solito nel Q3 e anche nel Q4 - ndr. del 2022 - e continueremo a farlo, ma in misura minore, nel primo trimestre. A quel punto, torneremo a una situazione più regolare. Giusto per precisare, la prima metà è solitamente più debole in ogni caso".

Questa potrebbe essere la ragione per cui i prezzi non tanto dei processori ma sicuramente delle schede video sono apparentemente arrivati a una fase di plateau alla fine dell'anno, senza i vistosi cali che si sono osservati per altri brand, soprattutto nel mercato del nuovo.

A ogni modo, quella di AMD non suona tanto come una sorpresa, dal momento che l'anno 2022 non si è chiuso nel migliore dei modi in termini di domanda per gran parte del settore tech. Se non altro, per fortuna le novità e i colpi di scena non sono mancati, non ultimo l'annuncio a sorpresa dei prezzi dei Ryzen 7000X3D.