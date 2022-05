AMD, si amplia ancora il parco di GPU entry-level: spunta la RX 6300

La scorsa settimana è emerso che AMD sta lavorando alla GPU RX 6300M, una scheda "super entr-level" con soli 3 GB di VRAM e un TDP da 25 W. A quanto pare, però, l'azienda di Sunnyvale avrebbe un altro colpo in canna per il gaming di fascia bassa: stiamo parlando della AMD Radeon RX 6300, che sembra essere in uno stato avanzato di lavorazione.

Stando a quanto riporta Phoronix, la RX 6300 sarebbe stata avvistata nel kernel 5.19 di Linux, con un Device ID 0x7424, che lascia pensare ad una scheda grafica completamente nuova e mai vista prima d'ora. L'ID della scheda, poi, conferma che quest'ultima sarà dotata di una GPU Beige Goby, ovvero di un chip Navi 24.

Il chip Navi 24 è già stato utilizzato sulla RX 6500 e sulla RX 6400, quest'ultima duramente criticata dai fan di AMD per via delle sue prestazioni decisamente sotto la media. In tal senso, la RX 6300 dovrebbe collocarsi addirittura uno scalino sotto la RX 6400, almeno in termini di potenza: non è ben chiaro quale sia l'obiettivo del produttore di Sunnyvale con una scheda simile, che però potrebbe essere indirizzata al settore dei PC OEM.

Non sappiamo ancora nulla delle specifiche tecniche della RX 6300, anche se possiamo speculare che la scheda si trovi all'incirca a metà tra la RX 6300M e la RX 6400. Nello specifico, è possibile che il numero di Core della GPU si attesti a 768 in totale. Per il resto, però, è ancora troppo presto per fare delle previsioni accurate.

Vi ricordiamo però che la RX 6300M presenta una frequenza massima di clock pari a 1512 MHz e non vanta alcun boost. Inoltre, la Infinity Cache della scheda si attesta sugli 8 MB e il bandwidth della memoria è pari a 64 GB/s, con una VRAM da soli 2 GB. Se davvero la RX 6300 dovesse essere una versione desktop della RX 6300M, non è da escludere che si tratti della GPU RDNA2 più lenta mai messa in commercio da AMD.