AMD annuncia l'aggiornamento AGESA 1.2.0.2: atteso il fix per le porte USB

Dopo aver raccolto i feedback degli utenti sul fastidioso bug alle porte USB che comportava la disconnessione a intermittenza delle periferiche collegate alle schede madri con chipset AMD serie 500, il colosso americano sembra averne trovato la causa.

Gli sforzi profusi da AMD nella correzione del bug le hanno permesso di risolvere il problema in poco meno di due mesi, infatti proprio oggi l'azienda ha annunciato che il firmware AGESA 1.2.0.2 contenente il bugfix sarà rilasciato ad aprile.

Il problema era stato circoscritto già dalla community che era riuscita a risolvere temporaneamente con un workaround. Abbassando la banda da PCIe 4.0 a PCIe 3.0 oppure da USB 3.0 a USB 2.0, si riusciva a mantenere una connessione relativamente stabile, motivo per cui gli utenti hanno iniziato a sospettare che si trattasse di un problema di banda. AMD non ha rivelato quale fosse la causa alla base del problema, ma ha annunciato di averla isolata e risolta, oltre ad aver sottolineato che questi due scenari non erano gli unici problemi causati dal bug.

Con un rilascio ufficiale fissato per aprile, è plausibile però che i primi partner commerciali possano iniziare il rollout del firmware in fase Beta già a fine marzo, quindi speriamo di poter mettere la parola fine su questo annoso problema il più presto possibile.