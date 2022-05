AMD annuncia le APU Mendocino: potenza come Steam Deck a prezzi contenuti

Dopo aver rivelato alcuni dettagli sulle CPU Ryzen 7000 nel corso del suo keynote al Computex di Taiwan, AMD si è sbottonata anche su un altro prodotto decisamente interessante, ovvero le APU per laptop Mendocino, il cui scopo è quello di "ridefinire le performance dei laptop di tutti i giorni".

Come ha spiegato la stessa AMD, le APU Mendocino sono pensate per i PC di fascia medio-bassa, con un range di prezzo indicativo tra i 400 e i 700 Dollari, mentre le proposte di fascia più alta continueranno ad utilizzare le soluzioni Rembrandt della serie Ryzen 6000.

In termini tecnici, il "pacchetto" Mendocino comprende una CPU Zen2 e una GPU RDNA2 di AMD in un unico chip, mantenendo la stessa grafica integrata delle APU Rembrandt ma sacrificando l'architettura Zen3+ per una soluzione più economica. Si tratta di un cambiamento non da poco, questo è certo, ma la stessa formula è presente anche sotto la scocca di Steam Deck, che ha dato prova di ottime capacità nel gaming: per questo motivo, le APU Mendocino potrebbe garantire il gaming senza pretese con facilità, permettendo di giocare in qualità discreta anche a produzioni con richieste hardware più importanti.

Per la verità, le APU Mendocino hanno persino il vantaggio di utilizzare il nodo produttivo TSMC a 6 nm, mentre l'APU di Steam Deck, basata sull'architettura Van Gogh, si basa sul nodo a 7 nm di TSMC (lo stesso delle CPU Ryzen 5000): tale differenza dovrebbe garantire un miglioramento in termini di performance e di risparmio energetico del 18% circa rispetto alle APU AMD di scorsa generazione.

Ad ogni modo, il processore delle APU Mendocino arriva ad un massimo di quattro Core Zen2 e otto thread, con delle performance a metà tra le CPU Ryzen 4000 e le CPU Ryzen 5000 di AMD. In termini grafici, la GPU RDNA2 integrata dovrebbe fermarsi attorno alle sei o otto Compute Unit, o comunque non superare le 12 CU presenti sulle APU Rembrandt di fascia alta.

A conti fatti, riporta Tom's Hardware, le prestazioni di un laptop Mendocino saranno simili a quelle di Steam Deck, se non leggermente migliori. Tuttavia, a rendere le APU decisamente più interessanti per gli utenti laptop è l'elevato risparmio energetico garantito dalla nuova architettura hardware di AMD, che dovrebbe permettere ben 10 ore di autonomia in mobilità.

Infine, AMD riporta che vedremo ben più di 200 laptop con APU Mendocino entro la fine del 2022, di cui almeno 50 saranno pensati per le "alte performance" e circa 90 avranno un design ultra-sottile.