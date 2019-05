AMD annuncia le CPU Zen 2: ecco i Ryzen 3700X, 3800X e 3900X

AMD, nel corso del keynote tenuto questa notte al Computex di Taipei, ha voluto celebrare i cinquant'anni di attività svelando la nuova serie di CPU Zen 2, che include tre modelli della serie Ryzen 3000 basate sulla nuova architettura 7nm.

AMD Ryzen 7 3700X

8 core, 16 thread

Frequenza di 3,6 GHz (4,4 GHz in boost)

36MB di cache totale (32MB L3 e 4MB L2)

TDP di 65W

Prezzo di 329 Dollari

AMD ha anche promesso prestazioni superiori dell'18% in multi thread e del 15% in single-thread. L'amministratore delegato di AMD, Lisa Su, ha osservato che si tratta la prima CPU desktop basata su processo produttivo a 7nm. Nei benchmark Cinebench mostrati sul palco è stato messo a confronto con l'Intel Core i7-9700K, con un miglioramento delle prestazioni di un terzo.

AMD Ryzen 7 3800X

8 core, 16 thread

Frequenza di 3,9 GHz (4,5 GHz in boost)

36MB di cache totale (32MB L3 e 4MB L2)

TDP di 105W

Prezzo di 399 Dollari

Questi Ryzen utilizzeranno la quarta generazione di PCI Express. Sul palco del Computex è stata messa a confronto un Intel Core i9 9920K con NVIDIA RTX 2080 ed un AMD Ryzen 7 300X con AMD Radeon RX 5700 con PCI Express 4.0. Questi ultimi hanno riportato prestazioni superiori del 60%, ma attendiamo le prove con mano per i riscontri.

AMD Ryzen 9 3900X

12 core, 24 thread

Frequenza di 3,8 GHz (4,6 GHz in boost)

70MB di cache (64MB L3 e 6MB L2)

TPD 105W

Prezzo di 499 Dollari

Nel benchmark di Blender, in cui AMD ha mostrato un confronto tra l'AMD Ryzen 3900X con l'I9 9920X, è stato riportato un miglioramento delle prestazioni del 18%.

AMD Ryzen 5 3600X

6 core, 12 thread

Frequenza di 3,8 GHz (4,4 GHz in boost)

TDP di 95W

Prezzo di 249 Dollari

AMD Ryzen 5 3600

6 core, 12 threads

Frequenza di 3,6 GHz (4,2 GHz in boost)

TDP a 65W

Prezzo di 199 Dollari

E' stato anche svelato che il lancio è previsto per il 7 Luglio, ma restiamo in attesa di conferme per i prezzi e la disponibilità internazionale.