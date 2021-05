AMD annuncia keynote per il 1° giugno: annunci in arrivo lato gaming e GPU

È ufficiale: AMD ospiterà un keynote digitale con il CEO Lisa Su nel corso dell’evento Computex 2021. L’annuncio diffuso tramite i canali di Computex fanno pensare che il colosso di Santa Clara potrebbe avere in serbo qualche notizia interessante riguardo soluzioni grafiche e CPU ad alte prestazioni per “giocatori e appassionati di PC”.

La società madre di Computex, la taiwanese TAITRA, ha pubblicato il comunicato stampa nelle ultime ore svelando anche il tema del keynote di martedì 1° giugno 2021 alle 4 di mattina ore italiane, ovvero “AMD Accelerating - The High-Performance Computing Ecosystem”. In altre parole, dobbiamo aspettarci qualche novità relativamente all’ecosistema AMD e ai prodotti in arrivo sul mercato o attualmente disponibili.

Del resto, proprio a fine aprile la stessa Lisa Su ha confermato che la società aumenterà la produzione delle schede grafiche da gaming Radeon RX 6000 per soddisfare l’elevata domanda sul mercato, quindi in tale occasione potrebbe rivelare ulteriori dettagli riguardo la generazione attuale di schede video e, magari, anche CPU Ryzen come la nuova generazione Threadripper “Chagall” con architettura Zen 3. I tipster del settore parlano anche di qualche piccolo teaser riguardo la futura gamma di GPU Navi 31 con tecnologia MCM e architettura RDNA3.

Il CEO di AMD riguardo al keynote ha dichiarato: “L'anno scorso ci ha mostrato il ruolo importante che il computing ad alte prestazioni gioca nella nostra vita quotidiana, dal modo in cui lavoriamo al modo in cui impariamo e giochiamo. Al COMPUTEX di quest'anno, AMD condividerà il modo in cui acceleriamo l'innovazione con i nostri partner dell'ecosistema per fornire un portafoglio di prodotti di leadership”.

James Huang, Presidente di TAITRA, ha invece affermato quanto segue: “È stato un anno diverso dagli altri. La tecnologia ci ha permesso di superare alcuni dei tempi più difficili. Continueremo a trasformare i nostri modelli e le nostre pratiche espositive per soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri espositori, visitatori e media, senza perdere l'elemento più essenziale di una fiera: la connessione”.

Intanto in rete abbondano indiscrezioni sui processori firmati AMD, in particolare sulla serie Ryzen 7000 “Raphael”.