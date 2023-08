AMD annuncia le nuove Radeon RX 7800 XT e 7700 XT alla Gamescom 2023

In persona direttamente da Colonia c'erano anche Frank Azor e Scott Herkelman di AMD. Il primo, reduce dalla presentazione del Samsung Odyssey Neo G9 57", mentre il secondo è apparso solo oggi, per chiudere una volta per tutte la pratica RDNA3.

Il team rosso ha scelto la Gamescom 2023 e il vecchio continente per presentare gli ultimi due innesti della lineup desktop di GPU per la serie Radeon 7000.

La nuova AMD Radeon RX 7800 XT da 16GB, proposta a partire da 549 euro, andrà a competere in maniera diretta con la RTX 4070 da 12 GB (qui trovate la recensione della RTX 4070 FE), sulla quale sembra vantare un vantaggio sostanziale a 1440p e risoluzione nativa, con dettagli "Max" e Ray Tracing solo dove specificato. Gli unici titoli in cui è presente il Ray Tracing e in cui la 7800 XT offre un vantaggio rispetto alla controparte NVIDIA sono Forza Horizon 5 (Ray Tracing Extreme), Far Cry 6 e Resident Evil 4 (RT High), con prestazioni superiori rispettivamente del 2, 4 e 8%.

Non stupisce affatto, invece, che i titoli in cui NVIDIA continua a vincere siano tutti con Ray Tracing attivo e scarto tra il 9 e il 18%. Tra questi, Doom Eternal, Dying Light 2 e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Quanto alle specifiche, la 7800 XT offre 60 CU e 60 Ray Accelerator di nuova generazione, con frequenze tra 2.124 MHz (Base) e 2.430 MHz (Boost). Lato memoria, abbiamo 16GB di tipo GDDR6 da 19.5 Gbps su bus a 256-bit, una proposta decisamente superiore rispetto a NVIDIA da questo punto di vista, ma dalla sua il team verde offre un carico tecnologico incredibile grazie a Frame Generation e all'appena annunciato DLSS 3.5 con Ray Reconstruction. Ovviamente la strizzata d'occhio a Samsung e al suo primo monitor Dual UHD è presente, con il supporto allo standard DisplayPort 2.1. Il TBP è di 263W.

La AMD Radeon RX 7700 XT, invece, ha 12 GB di memoria da 18 Gbps su bus a 192-bit e viene proposta a partire da 489 euro. La sua "nemesi" è la RTX 4060 Ti da 16GB sulla quale la supremazia è pressoché totale (ma ricordiamo che se viene presa inconsiderazione la variante da 8GB di memoria il prezzo scende praticamente di 100 euro, rendendo le due schede imparagonabili lato performance).

Lei potrà contare su 54 CU e altrettanti Ray Accelerator di seconda generazione, con frequenza di base di 2.171 MHz e boost fino a 2.544 MHz. Anche qui è presente la Display Port 2.1 e in entrambe le schede ci sarà la possibilità di encoding hardware su standard AV1. Il TBP è di 245W.