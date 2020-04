AMD annuncia i nuovi processori desktop Ryzen 3 ed il chipset B550

AMD ha annunciato oggi le più recenti aggiunte alla famiglia di processori AMD Ryzen di terza generazione, l'aMD Ryzen 3 3100 ed AMD Ryzen 3 3300 RX, ed il chipset AMD B550 per socket AM4, progetto per le CPU desktop di terza generazione.

Le novità offrono la rivoluzionaria architettura Zen 2 agli utenti business, ai gamer ed ai creator di tutto il mondo, sfruttando la tecnologia multi-threading simultaneo (SMT) per garantire una maggiore produttività.

Ryzen 3 3100 opera ad una frequenza di base di 3,6 Ghz e di boost a 3,9 GHz e include 18MB di cache totale, un TPD di 65 watt. Ryzen 3 3300X, invece, offre una frequenza di base di 3,8 GHz e di boost 4,3 GHz, anch'esso ha 18MB di cache totale ed un TDP di 65W.

Nel comunicato stampa diffuso, AMD sottolinea che Ryzen 3 3100 è in grado di offrire prestazioni da gaming fino al 20% più veloci rispetto all'i3-9100, e del 75% in fase di creazione dei contenuti.

Il chipset B550, infine, è compatibile con il PCI Express 4.0 per lo storage e le GPU.

Per quanto riguarda i prezzi, AMD Ryzen 3 3100 e Ryzen 3 3300X saranno disponibili nel mese di maggio al prezzo consigliato di 99 USD per Ryzen 3 3100 e di 120 USD per Ryzen 3 3300X. B550 invece, sarà disponibile nelle schede madri dei principali partner ODM di tutto il mondo a partire dal 16 giugno.