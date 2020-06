AMD annuncia i nuovi processori Ryzen 3000XT ed il chipset A520

AMD annuncia oggi i nuovi processori desktop Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT, che saranno disponibili a partire dal prossimo 7 Luglio 2020 e vanno ad arricchire la lineup di processori Ryzen di terza generazione.

Come leggiamo nel comunicato stampa diffuso dalla società, i nuovi Ryzen 3000XT garantiscono una frequenza di boost superiore rispetto ai modelli non-XT, e sono progettati per massimizzare le prestazioni con qualsiasi carico di lavoro. Questo aspetto si riflette sia durante le sessioni di gaming che in sede di creazione di contenuti.

AMD Ryzen 9 3900XT

Core/Thread: 12/24

Frequenza di boost / base: 4,7/3,8 GHz

Cache totale: 70 MB

TDP: 105W

Socket: AM4

Prezzo: 499 Dollari

AMD Ryzen 7 3800XT

Core/Thread: 8/16

Frequenza di boost / base: 4,7/3,8 GHz

Cache totale: 36MB

TDP: 105W

Socket: AM4

Prezzo: 399 Dollari

AMD Ryzen 5 3900XT

Core/Thread: 6/12

FFrequenza di boost / base: 4,5/3,8 GHz

Cache totale: 35MB

TDP: 95W

Socket: AM4

Prezzo: 249 Dollari

AMD afferma che il Ryzen 9 3900XT offre un miglioramento delle prestazioni del 4% in single core e del 40% rispetto alle soluzioni dei competitor.

A parte questo, AMD ha anche annunciato il nuovo chipset A520, che supporta le AMD Ryzen di terza generazione e successive. Le prime schede madri saranno disponibili solo dal mese di Agosto, però.



Qualche giorno fa gli AMD Ryzen 9 3900XT erano stati svelati da Amazon Italia, che aveva preannunciato anche un lancio a Luglio.