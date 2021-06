AMD annuncia i nuovi Ryzen 7 5700G e Ryzen 5 5600G: in arrivo ad Agosto

Dopo i numerosi assaggi, tra indiscrezioni e benchmark, AMD ha finalmente svelato i tasselli mancanti della nuova generazione di APU Ryzen con architettura Zen 3, compresi prezzo e data di lancio.

Partiamo da quella che senza dubbio è la conferma più gradita di tutte. Le nuove APU saranno infatti disponibili per l'acquisto al dettaglio, a differenza di quanto avvenuto con la serie Renoir con architettura AMD Zen2, disponibili esclusivamente in bundle.

I nuovi Ryzen 7 5700G offriranno 8 Core e 16 Thread, con un clock massimo di 4.6GHz e un TDP dichiarato di 65W. Quanto alla grafica integrata, si tratta di una Vega a 8CU con microarchitettura GCN. Il prezzo consigliato è di 359 dollari mentre la data da cerchiare sul calendario è il 5 agosto.

Per quanto riguarda la fascia media, la soluzione ideata da AMD è il Ryzen 5 5600G con i suoi 6 Core e 12 Thread e un clock massimo di 4.4GHz. Il TDP, anche in questo caso, si attesta sui 65W, mentre la GPU integrata avrà a disposizione 7CU per prestazioni non troppo inferiori rispetto alla soluzione top di gamma.

Il prezzo suggerito da AMD per il Ryzen 5600G è di 256 dollari e arriverà sul mercato lo stesso giorno del Ryzen 7 5700G, ovvero il 5 agosto.

Nessuna novità sul fronte Ryzen 3. Questa soluzione dovrebbe essere disponibile solo tramite OEM.



Nel corso del Computex 2021, AMD ha anche annunciato la sua risposta al DLSS di NVIDIA. La tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution arriverà a giugno.