AMD annuncia i nuovi processori Ryzen PRO 4000 per PC portatili

AMD ha annunciato oggi la disponibilità della famiglia AMD Ryzen Pro 4000 Mobile, i processori per il segmento professionali x86 da 7nm per notebook ottimizzati per la massima resa durante lo smart working e per garantire elevati standard con i software per la produttività.

Tutte le informazioni sui processori AMD Ryzen for business per ogni tipo di utente sono disponibili sul blog ufficiale. AMD sottolinea anche che il portofolio di processori AMD Ryzen for Business è in grado di offrire un elevato livello di sicurezza, ma anche prestazioni multi-treading a cui si aggiunge una durata della batteria elevata.

Complessivamente troviamo tre processori: Ryzen 7 Pro 4750U, Ryzen 5 Pro 4650U e Ryzen 3 Pro 4450U, tutte basate sullo stesso processo produttivo e l'architettura Zen 2.

AMD Ryzen 7 PRO 3700U offre 8 core ed 16 threads, con una frequenza che va da 1,7 a 4,1 Ghz e 12MB di cache. Il Ryzen 5 Pro 4650U invece ha 6 core e 12 threads, con frequenza da 2,1 a 4,0 Ghz ed 11MB di cache. Infine, il Ryzen 3 PRO 4450U ha 4 core ed 8 threads con frequenza da 2,5 a 3,7 GHz con 6MB di cache. Tutti sono accomunati da un TDP di 15 watt

AMD quest'oggi ha anche condiviso la roadmap per i processori Socket AM4, rivelando che i processori desktop "Zen 3" di nuova generazione saranno compatibili con gli AMD B550 ed X570. Anche in questo caso, tutte le informazioni del caso sono disponibili