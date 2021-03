AMD annuncia i nuovi Ryzen Pro 5000 Mobile basati sull'architettura Zen 3

AMD ha annunciato in giornata odierna i nuovi processori Ryzen Pro 5000 Mobile basati sull'architettura Zen 3 per il mercato del laptop business. La società americana ha spiegato che con questi tre nuovi modelli sono progettati per soddisfare le esigenze della fascia di clienti che usa i laptop per il lavoro.

I tre processori, di cui proponiamo la scheda tecnica in calce, sono basati sul processo produttivo a 7nm e sono accomunati dalla presenza di un TDP di 15W.

AMD Ryzen 7 PRO 5850U

Core/Thread: 8C/16T

Boost/Frequenza di Base (GHz): Fino a 4.4 / 1,9 GHz

Cache (MB): 20 MB

TDP (Watt): 15W

Architettura: Zen 3

AMD Ryzen 5 PRO 5650U

Core/Thread: 6C/12T

Boost/Frequenza di Base (GHz): Fino a 4.2 / 2,3 GHz

Cache (MB): 19 MB

TDP (Watt): 15W

Architettura: Zen 3

AMD Ryzen 3 PRO 5450U

Core/Thread: 4C/8T

Boost/Frequenza di Base (GHz): Fino a 4.0 / 2,6 Ghz

Cache (MB): 10 MB

TDP (Watt): 15W

Architettura: Zen 3

Scendendo nei dettagli, il produttore ha spiegato che il Ryzen 7 PRO 5850U 8-core ed a 16 thread garantisce prestazioni muti-thread fino al 57% più veloci rispetto alla concorrenza e del 23% più elevate per la produttività domestica.

I dati mostrati per lo stesso processore riferiscono che grazie all'architettura Zen 3 da 7nm, può garantire un'autonomia dei laptop fino di fino a 17,5 ore.

L'arrivo dei primi laptop basati sui nuovi processori Ryzen PRO a marchio Lenovo ed HP è previsto nel secondo trimestre del 2021.