AMD annuncia il nuovo Radeon Software Adrenalin Edition, disponibile a dicembre

Tutti i videogiocatori possessore di schede video AMD possono cominciare a scaldare il proprio hardware perché questo dicembre verranno rilasciati i nuovi driver, che andranno a sostituire i Crimson ReLive Edition. Il video di presentazione è visionabile sulla copertina.

Nel breve filmato AMD non ha rilasciato dettagli sulle novità che verranno introdotte, ma si concentra solo sul restyle dai colori vibranti e sul cambio di denominazione del proprio software.

Nel pensionare la Crimson ReLive Edition introdotta nel 2016, AMD ha ricordato che è stata in grado di soddisfare il 90% dell'utenza per 12 mesi consecutivi, dopo la già apprezzata Crimson Edition del 2015. In questi ultimi 3 anni l'azienda ha rilasciato oltre 70 aggiornamenti del proprio software, supportando il lancio di oltre 75 giochi ed implementando o migliorando più di 50 funzionalità.



Per conoscere più dettagli e le novità introdotte con i nuovi driver AMD bisognerà attendere il rilascio, che per ora non ha ancora una data certa ma solo il mese di rilascio (dicembre 2017).