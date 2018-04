AMD annuncia i processori EPYC per il settore HPC: ecco le caratteristiche

AMD rafforza ulteriormente il proprio impegno nel settore HPC (High Performance Computing) annunciando oggi l'arrivo dei processori AMD EPYC nella linea di prodotti Cray CS500 Cluster Supercomputer.

I sistemi forniscono quattro nodi dual-socket in uno chassis 2U, con ogni nodo che supporta due slot PCIe Gen3 x 16 (capacità di rete da 200 Gb) e opzioni HDD / SSD. I processori EPYC 7000 supportano fino a 32 core e otto canali di memoria DDR4 per socket. Inoltre, la linea CS500 includerà anche uno chassis 2U con un singolo nodo a due socket per configurazioni di memoria di grandi dimensioni, visualizzazione e funzionalità del nodo di servizio per integrare il form factor del nodo di calcolo.

"La nostra decisione di includere i processori AMD EPYC nella nostra famiglia di prodotti CS500 dimostra l'impegno di Cray nei confronti della comunità e nell'offrire una gamma di sistemi completa e ad alta densità, con un ambiente di programmazione ottimizzato per offrire le prestazioni e la scalabilità richieste", ha affermato Fred Kohout, Senior Vice President of products e Chief Marketing di Cray.

Il sistema Cray CS500 con AMD EPYC sarà disponibile a partire dall'estate 2018. Per quanto riguarda le altre CPU della società, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla seconda generazione dei Ryzen.