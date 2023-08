AMD annuncia le Radeon PRO per tutti: ecco W7600 e W7500

La conferma delle Radeon RX 7700 e 7800 da parte della stessa Lisa Su ha riportato i riflettori sulla gamma consumer del colosso americano, che era rimasto sotto traccia per qualche mese in attesa del momento giusto. Tuttavia, ci sono grandi novità anche per la serie Radeon PRO.

Dopo i primi benchmark della W7600, che ne hanno di fatto rivelato l'esistenza al mondo, è arrivata finalmente l'ufficialità della proposta "entry level" per il pubblico professionale, composta da due schede video pensate per chi cerca una soluzione pratica e a buon mercato per passare alla nuova generazione della produttività e del rendering.

Arrivano così le nuove Radeon PRO W7600 e Radeon PRO W7500, proposte rispettivamente a 599 e 429 dollari a partire dal terzo trimestre del 2023.

Sotto la scocca, la W7600 vanta 32 CU e 32 Ray Accelerator, oltre a 64 acceleratori per l'IA, con un TBP di 130W. Per la W7500, invece, si parla di 28 CU/Ray Accelerator, 56 AI Accelerator e un TBP di appena 70W. Entrambe, sotto il profilo della memoria, avranno a bordo 8 GB di tipo GDDR6 su bus a 128-bit, mentre lato output metteranno a disposizione quattro uscite DisplayPort 2.1.

Queste schede offriranno poi tutti i vantaggi di RDNA3, tra cui il pieno supporto all'encoding/decoding hardware su AV1, l'accelerazione mediata dall'IA e il supporto colore HDR a 12-bit.

Si tratta di prodotti pensati specificamente per un pubblico professionale, con un prezzo però particolarmente accessibile, a differenza di quanto visto nel corso del reveal della Radeon Pro W7900.